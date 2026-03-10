Scassina il distributore automatico di un sexy shop denunciato un 21enne

Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri di Giarre per aver scassinato un distributore automatico all’interno di un sexy shop di via Brancati. L’intervento dei militari è arrivato a seguito di una segnalazione di furto presso il negozio. Il giovane è stato accusato di aver danneggiato il distributore e di aver compiuto il furto.

I militari hanno trovato un distributore di sexy toys svuotato della merce esposta e del denaro contante presente all’interno dell’apparecchio Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà l’attività d’indagine condotta dai carabinieri di Giarre intervenuti dopo un furto in un sexy shop di via Brancati. I militari hanno trovato un distributore automatico di sexy toys svuotato della merce esposta e del denaro contante presente all’interno dell’apparecchio. Il bottino è stato di circa 200 euro, i danni arrecati alla struttura sono risultati ben più consistenti, per un importo stimato di mille euro. A seguito della denuncia sporta dal... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

