Roberto Giachetti incantenato alla Camera manette comprate in un sexy shop I bisogni? Ho un pannolone

Il deputato di Italia Viva ha iniziato uno sciopero della fame e della sete, incatenato a una sedia all’interno della Camera. Durante un intervento davanti ai giornalisti, ha affermato di aver acquistato le manette in un negozio di articoli erotici e ha aggiunto di dover usare un pannolone a causa della protesta. La sua azione fa seguito a una serie di dichiarazioni pubbliche in cui ha criticato alcune decisioni politiche e le modalità di gestione delle questioni legislative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roberto Giachetti, incatenato al suo banco della Camera dei Deputati, ha svelato di aver comprato le manette in un “sexy shop” e di avere addosso un “pannolone” per ovviare alle necessità fisiologiche. Il deputato di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni, è passato ora a quello della sete, annunciando che non lascerà l’Aula fino a quando non avrà una risposta sulla Commissione di Vigilanza della Rai, che non si riunisce da 19 mesi. Perché Giachetti si è incatenato nell'Aula Le manette comprate in un sexy shop Lo sciopero della fame e della sete con addosso il pannolone Perché Giachetti si è incatenato nell’Aula Roberto Giachetti, venerdì 15 maggio, è intervenuto alla trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1 spiegando il motivo del suo gesto, poche ore dopo essersi ammanettato alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roberto Giachetti incantenato alla Camera, "manette comprate in un sexy shop. I bisogni? Ho un pannolone" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roberto Giachetti si ammanetta in Aula, protesta shock alla CameraRoberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco parlamentare in Aula a Montecitorio. Rai, Giachetti si ammanetta in Aula: protesta shock alla Camera dei Deputati(LaPresse) Protesta alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti, che si è ammanettato al proprio banco... Roberto Giachetti si incatena alla Camera: Resto qui finché non si sblocca la Vigilanza RaiAmmanettato al proprio posto nell’Aula della Camera, Roberto Giachetti radicalizza la protesta contro lo stallo della Commissione di Vigilanza Rai che si protrae da ben venti mesi. ilmattino.it Giachetti si incatena alla Camera: Resto qui finché non si sblocca la Vigilanza RaiAmmanettato al proprio posto nell’Aula della Camera, Roberto Giachetti radicalizza la protesta contro lo stallo della Commissione di Vigilanza Rai che si protrae da ben ... ilmattino.it