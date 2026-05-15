Settimana della celiachia | screening gratuiti per la diagnosi precoce a Villa Fiorita

Durante questa settimana si svolgono iniziative dedicate alla celiachia, con l’obiettivo di favorire diagnosi tempestive. La Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua ha deciso di offrire screening gratuiti rivolti a chi desidera verificare la presenza di questa condizione. L’attività si inserisce nella settimana nazionale dedicata alla celiachia, che prevede varie iniziative in diverse strutture. La partecipazione è aperta a chi vuole sottoporsi a controlli senza costi aggiuntivi.

Settimana nazionale della celiachia, anche quest’anno la Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua aderisce all'iniziativa promuovendo uno screening per la diagnosi precoce.In occasione della Giornata Mondiale della Celiachia, per domani, sabato 16 maggio, la clinica capuana, con il supporto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tumore della vescica, test gratuiti al Policlinico Abano per la diagnosi precoce

Screening oncologici, open day all’ospedale per promuovere la diagnosi precoceIniziativa dedicata alla prevenzione con informazione, orientamento e accesso gratuito ai programmi attivi sul territorio Una mattinata dedicata alla...

Settimana della celiachia: screening gratuiti per la diagnosi precoce a Villa FioritaL'iniziativa è rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 17 anni e rappresenta uno strumento cruciale di prevenzione: consente infatti di individuare condizioni spesso silenziose nelle fasi inizia ... casertanews.it

Settimana della celiachia. Quasi 2.800 casi solo a Reggio: Tanti eventi per informareEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it