Screening oncologici open day all’ospedale per promuovere la diagnosi precoce

Lunedì 9 marzo, l’Asp di Agrigento organizza un open day dedicato agli screening oncologici presso l’ospedale locale. L’evento mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di effettuare controlli preventivi e di diagnosi precoce per tumori. Durante la giornata, saranno disponibili informazioni e consulenze sul tema, con l’obiettivo di promuovere comportamenti più attenti alla salute.

Iniziativa dedicata alla prevenzione con informazione, orientamento e accesso gratuito ai programmi attivi sul territorio Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori. Lunedì 9 marzo l'Asp di Agrigento promuove un open day sugli screening oncologici con l'obiettivo di informare e coinvolgere la popolazione sull'importanza dei controlli preventivi. L'iniziativa, organizzata dal Centro gestionale screening dell'azienda sanitaria provinciale, rientra nelle attività del mese della prevenzione del tumore del colon retto. Per l'intera mattinata, dalle 9 alle 13, lo staff del centro screening sarà presente nella hall del presidio ospedaliero di Agrigento insieme ai volontari dell'associazione Amico Onlus per offrire informazioni, orientamento e supporto ai cittadini sui programmi di prevenzione attivi.