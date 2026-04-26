Centri estivi | scatta la nuova gestione per le famiglie

Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali, con scadenza prevista per il 15 maggio. La gestione delle strutture è stata recentemente aggiornata, offrendo un totale di 252 posti disponibili. I nuovi nidi, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono destinati a entrare in funzione entro il 2027. Questa iniziativa mira ad ampliare l’offerta di servizi per le famiglie durante il periodo estivo.

?? Cosa sapere Aperte le domande per i centri estivi comunali con scadenza fissata al 15 maggio. Il piano punta a 252 posti totali grazie ai nuovi nidi PNRR nel 2027. Le domande per i centri estivi comunali sono aperte da ieri e scadranno il 15 maggio, segnando l'avvio di una gestione dei servizi educativi pensata per i bambini già inseriti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia della città. La nuova pianificazione per la stagione estiva 2026, che vedrà l'attivazione dei servizi dal primo luglio f .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Centri estivi: scatta la nuova gestione per le famiglie Notizie correlate Leggi anche: Piccioni-centri estivi, la lista Boscagli: "63mila euro per i volatili, le famiglie aspettano" Aiuti per le famiglie in difficoltà. Iscrizioni ai centri estivi gratuitiSono aperte le iscrizioni ai centri estivi del progetto Zeroseiplus, per gli 8 comuni dell’Unione Terre di Castelli e di Montese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Centri estivi a metà prezzo: a Rivoli scatta il nuovo limite per le famiglie; Oleggio, proteste per l’aumento delle tariffe nei centri estivi; Centri estivi unici a Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Coreglia; Duello sul lavoro a luglio. Maestre sul piede di guerra. Genitori in pressing: ’Risolvete’. Centri estivi unici a Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e CoregliaTorna il centro estivo per bambini alla Scuola d’infanzia di Scesta: iscrizioni aperte. Un supporto alle famiglie durante il ... lanazione.it Centri estivi, la rivoluzione. Nuove regole di accesso e servizio fino al 21 agostoLa vicesindaca Bellini: Abbiamo ampliato l’offerta e introdotto modalità più flessibili, con particolare attenzione alla conciliazione tra tempi di vita e lavoro. ilrestodelcarlino.it Camp Estivi e Centri Estivi In allegato il link per consultare la comunicazione al Coordinatore Federale Regionale, delle Società Lavagnese e Caperanese Enetella, per l'attuazione del Camp Estivo/Centro Estivo nell’anno in corso https://www.figc.it/it - facebook.com facebook