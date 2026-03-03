Nel corso delle ultime settimane, diversi furti sono stati segnalati all’interno di un cimitero locale, suscitando preoccupazione tra i residenti. Il sindaco ha rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a non ignorare la situazione e a collaborare per contrastare l’inciviltà. La comunità si trova ad affrontare un momento difficile, mentre le autorità cercano di garantire maggiore sicurezza.

Ferma condanna del primo cittadino di Ariano Irpino per il sistematico saccheggio di fiori e oggetti personali dalle tombe dei defunti. Un'azione definita di "bassezza inqualificabile" Una comunità ferita nei suoi affetti più cari e un’amministrazione che decide di alzare la voce contro l’inciviltà. È un fiume in piena il Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, che nelle ultime ore è intervenuto duramente per denunciare l’escalation di furti che sta interessando il cimitero comunale. Fiori recisi, lumini portati via e piccoli oggetti carichi di valore affettivo sottratti dalle tombe: gesti che hanno trasformato il luogo del riposo eterno in teatro di sciacallaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furti al cimitero, il sindaco ai cittadini: “Non giratevi dall’altra parte”

