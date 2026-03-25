Dopo la frana avvenuta sulla strada provinciale 29B di Silvi, un tratto della carreggiata è stato chiuso al traffico. La presenza di alterazioni e infiltrazioni di acqua ha indebolito il materiale roccioso sottostante, rendendo necessario l’intervento delle autorità per mettere in sicurezza l’area. Non sono stati registrati feriti o altri danni evidenti.

“Alterazioni e infiltrazioni idriche tali da compromettere la coesione del materiale roccioso sottostante”. Questa la definizione tecnica delle criticità rilevate sulla provinciale 29B di Silvi che ha portato a deciderne la chiusura nel tratto all’altezza dell’incrocio con Santa Lucia. Una situazione per la quale il Comune ha già fatto richiesta urgente alla protezione civile per il riconoscimento dello stato di emergenza disponendo lo sgombero di due abitazioni in via Santa Lucia (ai numeri 13 e 17). Abitazioni sgomberate a seguito di una frana che si è verificata fine gennaio con la zona oggetto da diversi sopralluoghi. Dalle foto è evidente la pericolosità del tratto stradale dove si è aperta una vera e propria frattura sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Troppo critica la situazione sulla 29/B di Silvi dopo la frana: chiuso un tratto della provinciale [FOTO]

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