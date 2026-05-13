Oggi si disputano i playoff di Serie C con una partita che vede il Renate in casa contro il Casarano. La squadra locale si presenta con un vantaggio di due gol, che diventano tre se al termine dei novanta minuti il risultato si ripeterà. Il tecnico ha deciso di non schierare Spedalieri, mentre ha inserito De Zen al suo posto. La sfida si svolge a Meda, con il Renate che cerca di consolidare il suo vantaggio.

C’è un vantaggio di due gol da gestire che, in virtù del miglior piazzamento in campionato, diventano tre nel caso in cui al 90’ il Casarano dovesse ripetere il risultato con cui il Renate domenica sera l’ha battuto in Salento. Non è in una botte di ferro, ma poco ci manca la formazione di Luciano Foschi che stasera (ore 20) a Meda riceve i rossoazzurri di Vito Di Bari, forti della grandissima prestazione dell’andata. Cosa deciderà di fare il tecnico di Albano Laziale? Confermare, al netto della squalifica di Spedalieri, l’undici di partenza che si è ottimamente comportato a Casarano oppure fare turnover vista la vicinanza degli impegni e,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Playoff Serie C, oggi a Meda contro il Casarano. Il Renate riparte dal doppio vantaggio. Spedalieri out, Foschi lancia De Zen

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