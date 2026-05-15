Serie A 37° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le sfide Ammucchiata domenica alle 12 per la corsa Champions
La 37ª giornata di Serie A si svolgerà interamente domenica, con le partite programmate in vari orari e trasmesse su diversi canali. La giornata vede alcune sfide importanti, tra cui un derby tra due delle principali squadre della capitale, che ha suscitato discussioni sulla pianificazione. La domenica sarà caratterizzata da una serie di incontri che potranno influenzare la classifica finale e la corsa alle qualificazioni europee. Le formazioni probabili sono state annunciate e le partite saranno visibili in diverse fasce orarie.
Milano, 15 maggio 2026 – Dopo le polemiche per la programmazione del derby fra Roma e Lazio, la Serie A si appresta a vivere una 37° giornata che promette grandi emozioni e che si giocherà interamente domenica. Dalle 12, l'attenzione sarà rivolta sulla volata Champions. Il Napoli va a Pisa, per cercare quella vittoria che gli consegnerebbe il pass per la massima manifestazione continentale. Dietro di due punti rispetto agli azzurri c'è una Juventus attesa dalla sfida interna con la Fiorentina, mentre a -3 dai partenopei troviamo il Milan, di scena a Marassi contro il Genoa, e la Roma, impegnata come detto nel derby. In corsa per un posto Champions c'è pure il Como, lontano due lunghezze dai rossoneri e dai giallorossi: i lariani ospitano il Parma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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