Serie A 37° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le sfide Ammucchiata domenica alle 12 per la corsa Champions

La 37ª giornata di Serie A si svolgerà interamente domenica, con le partite programmate in vari orari e trasmesse su diversi canali. La giornata vede alcune sfide importanti, tra cui un derby tra due delle principali squadre della capitale, che ha suscitato discussioni sulla pianificazione. La domenica sarà caratterizzata da una serie di incontri che potranno influenzare la classifica finale e la corsa alle qualificazioni europee. Le formazioni probabili sono state annunciate e le partite saranno visibili in diverse fasce orarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui