Serie A 27esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le partite

La 27ª giornata di Serie A si avvicina e il calcio italiano si prepara a scendere in campo. La settimana si aprirà con l’incontro tra Parma e Cagliari, in programma venerdì, mentre le altre partite si svolgeranno nel fine settimana. Gli appassionati potranno seguire gli incontri attraverso diversi canali, con orari e formazioni che saranno comunicati nelle prossime ore.

Milano, 26 febbraio 2026 - In arrivo c'è la 27° giornata di Serie A, che si aprirà con Parma-Cagliari, unico match in programma venerdì. Tre le sfide in calendario per sabato, a cominciare da Como-Lecce. Il Napoli fa visita al Verona, mentre l'Inter ospita il Genoa. Quattro invece le gare nel menù domenicale. Cremonese-Milan è il lunch match, Roma-Juventus il Sunday Night. Nel mezzo Sassuolo-Atalanta e Torino-Lazio. A completare il quadro le partite del lunedì, ossia Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina. Il programma delle gare e dove vederle Parma-Cagliari: venerdì 27 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su...