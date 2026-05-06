Clarinetto e pianoforte per il III appuntamento dei concerti dell’Accademia degli Sfaccendati a Fondi

Da latinatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio alle 19:00 si terrà il terzo concerto della stagione 2026 dell’Accademia degli Sfaccendati, nella sala del Palazzo Caetani di Fondi. Sul palco si esibiranno un clarinettista e un pianista, entrambi riconosciuti nel panorama musicale. La direzione artistica è affidata a Giovanna Manci e Giacomo Fasola, che hanno scelto due musicisti di grande esperienza per questa serata.

Domenica 10 maggio, alle ore 19:00, nella bella sala del Palazzo Caetani di Fondi terzo appuntamento della Stagione 2026 de I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati per il quale la direzione artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola ha chiamato due straordinari strumentisti affermati sulla.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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