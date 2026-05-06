Clarinetto e pianoforte per il III appuntamento dei concerti dell’Accademia degli Sfaccendati a Fondi

Domenica 10 maggio alle 19:00 si terrà il terzo concerto della stagione 2026 dell’Accademia degli Sfaccendati, nella sala del Palazzo Caetani di Fondi. Sul palco si esibiranno un clarinettista e un pianista, entrambi riconosciuti nel panorama musicale. La direzione artistica è affidata a Giovanna Manci e Giacomo Fasola, che hanno scelto due musicisti di grande esperienza per questa serata.

Domenica 10 maggio, alle ore 19:00, nella bella sala del Palazzo Caetani di Fondi terzo appuntamento della Stagione 2026 de I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati per il quale la direzione artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola ha chiamato due straordinari strumentisti affermati sulla.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati: folklore spagnolo e tango argentino a Fondi Ariccia, concerto di inaugurazione della Stagione 2026 dei Concerti dell’Accademia degli SfaccendatiDomenica 12 aprile, alle ore 19:00, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia concerto di inaugurazione della Stagione 2026 de I Concerti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: *Clarinetto e pianoforte per il terzo appuntamento dei Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati al Palazzo Caetani di Fondi*; Champagne e Caipirinha.; Al via la XIX edizione del Festival miXXer dedicata al CHAOS; Le note di sala del concerto n. 19 stagione 2025/2026. Clarinetto e pianoforte Bandieri e Mercando al teatro del CicogniniIl clarinetto di Davide Bandieri e il pianoforte di Alessandro Mercando per una notta di musica al Teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini, venerdì dalle 21 alle 23 nell’evento organizzato dalla ... lanazione.it Notes in Duo: il clarinetto di Pietro Tagliaferri e il pianoforte di Francesco Attesti in concerto a SansepolcroArezzo, 20 novembre 2025 – Sansepolcro si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di grande prestigio: sabato 22 novembre alle ore 17.00, presso l’Auditorium Santa Chiara, andrà in scena Notes ... lanazione.it ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA Diego Ceretta direttore, Emilio Checcini clarinetto, Umberto Codecà fagotto. Musiche di Webern, R. Strauss, Mendelssohn. Rassegna Ferrara Musica 2026 lunedi 11 maggio 2026 ore 20.30 Ferrara Teatro Comuna - facebook.com facebook