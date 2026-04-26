Officina abusiva multa da novemila euro

I carabinieri di Montù Beccaria hanno scoperto un’officina gestita senza autorizzazioni, che operava in modo abusivo. Durante un controllo, sono state riscontrate irregolarità ambientali e amministrative, portando a una sanzione di 9.000 euro. L’attività è stata sequestrata e i responsabili denunciati per i reati rilevati. La vicenda riguarda la violazione di norme sulla tutela ambientale e sulla gestione di attività industriali non autorizzate.

Reati ambientali, oltre a illeciti amministrativi. I carabinieri della stazione di Montù Beccaria, della compagnia di Stradella, e della stazione Forestale di Zavattarello, del gruppo di Pavia, al termine di una congiunta azione di monitoraggio e di accertamenti mirati hanno scoperto un’ officina abusiva "abilmente occultata nel contesto collinare dell’Oltrepò pavese", come spiegato dall’Arma. Il presunto responsabile è stato denunciato, per le ipotesi di reato di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi e di gestione non autorizzata di rifiuti. L’accesso ispettivo all’interno dell’attività illecita ha infatti portato alla luce "cumuli...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Officina abusiva, multa da novemila euro Notizie correlate Oltrepò, blitz contro l’officina abusiva: 9.000 euro di multa?? Cosa sapere Carabinieri e Forestali scoprono officina abusiva e rifiuti pericolosi a Montù Beccaria. Montù Beccaria, scoperta officina abusiva: 9mila euro di multa e denuncia penaleMontù Beccaria (Pavia), 25 aprile 2026 – Officina abusiva scoperta dai carabinieri: titolare denunciato penalmente e sanzionato per contestazioni non... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Officina abusiva, multa da novemila euro; Rifiuti, auto rubate e un cane maltrattato, sequestrata officina a Velletri. Multa da 95mila euro; Officina meccanica abusiva, multa di 5mila euro; Scoperta una officina abusiva a Montù Beccaria: denuncia e multa da 9 mila euro al proprietario. Montù Beccaria, scoperta officina abusiva: 9mila euro di multa e denuncia penaleOperazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Stradella e del Gruppo Forestale di Pavia: sanzionati anche i cinque proprietari di auto trovate nell'area in attesa di riparazione ... ilgiorno.it Officina meccanica abusiva, multa di 5mila euroLa Polizia ha individuato, tramite il monitoraggio di siti web, un’officina meccanica di riparazione di motocicli completamente abusiva a Castelletto Ticino. Tutta l’attrezzatura è stata posta sotto s ... ecorisveglio.it VILLA LITERNO - Officina abusiva e rifiuti senza tracciabilità: scatta il sequestro - facebook.com facebook