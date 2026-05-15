’Sequerciani’ Incontro con Marc Lee

Nel mese di maggio, l’azienda agricola ‘Sequerciani’ di Tatti ha programmato tre incontri dedicati a un progetto che unisce iniziative agricole e culturali. Uno di questi eventi prevede un incontro con Marc Lee, figura nota nel settore. La serie di appuntamenti si inserisce in un calendario che mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere attività legate alla produzione agricola e alla cultura del territorio. Le date e i dettagli degli incontri sono stati comunicati dall’azienda.

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Sono tre gli appuntamenti organizzati nel mese di maggio dall’azienda agricola ’Sequerciani’ di Tatti che continua a proporre un progetto agricolo e culturale. Si inizia domani alle 18 con ’Meet the Artist Marc Lee’ che propone un’immersione fra arte, scienza e tecnologia: l’artista presenterà il suo lavoro tra biologia sintetica, ingegneria genetica e machine learning, seguito da ’Q&A’, musica e wine bar. Cuore dell’esperienza una performance di Marc Lee, artista svizzero che indaga le dimensioni culturali, sociali ed ecologiche della tecnologia attraverso installazioni immersive, interattive. Marc condurrà gli ospiti in un viaggio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Sequerciani’. Incontro con Marc Lee ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Matthew Lee: un nuovo percorso con “Burning Hopes”MILANO – Con “Burning Hopes”, Matthew Lee inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico, confermandosi uno dei performer italiani più... Lee Miller con Kate Winslet su Sky e NOW tra guerra e fotogiornalismoUn ritratto intenso della fotografa che ha raccontato il conflitto mondiale sfidando ogni convenzione.