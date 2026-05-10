Matthew Lee | un nuovo percorso con Burning Hopes
MILANO – Con “Burning Hopes”, Matthew Lee inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico, confermandosi uno dei performer italiani più originali e apprezzati a livello internazionale. Il nuovo singolo, accompagnato dal video ufficiale, nasce da un’idea tanto semplice quanto sorprendente: fondere l’energia travolgente di “Burning Love” di Elvis Presley con l’impatto contemporaneo di “High Hopes” dei Panic! At The Disco, dando vita a un medley inedito che guarda al country rock moderno senza rinunciare alle radici del rock’n’roll. Prodotto, arrangiato e mixato da Bruno Riva — alias Bruno Carlo Oggioni — presso gli Art&Music Recording Studios, “Burning Hopes” rappresenta un punto di svolta nella direzione musicale di Matthew Lee.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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