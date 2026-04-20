Su Sky e NOW arriva un documentario che ripercorre la vita di una fotografa pioniera, nota per aver immortalato il conflitto mondiale e aver sfidato le convenzioni del fotogiornalismo. Attraverso immagini e testimonianze, il racconto si concentra sul suo ruolo nel documentare eventi storici e sulla sua capacità di catturare momenti di grande intensità. La produzione vede anche la partecipazione di un’attrice nota, che interpreta la protagonista.

Un ritratto intenso della fotografa che ha raccontato il conflitto mondiale sfidando ogni convenzione. Ambientato tra gli anni che precedono lo scoppio della Seconda guerra mondiale e il cuore del conflitto, il film segue una fase decisiva della vita della celebre fotografa e corrispondente di guerra Lee Miller, restituendo lo sguardo libero e determinato di una donna che ha scelto di raccontare la realtà con straordinaria lucidità e coraggio. Al suo esordio alla regia, la direttrice della fotografia Ellen Kuras firma un racconto intenso e coinvolgente che mette al centro una figura femminile libera e anticonformista, capace di affermarsi in un contesto dominato dagli uomini e di ridefinire il modo di osservare e documentare la guerra.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Lee Miller con Kate Winslet su Sky e NOW tra guerra e fotogiornalismo

Notizie correlate

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 20 Aprile 2026 - Lee MillerSerata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici.

Su Amazon Prime è arrivato "Finding Harmony: A King’s Vision" il documentario di re Carlo con la voce narrante di Kate Winslet: perché è da vedereÈ sbarcato su Amazon Prime il cortometraggio che racconta l’impegno del sovrano nel rendere il mondo un luogo migliore.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Arriva in prima tv su Sky Cinema 'Lee Miller' con Kate Winslet; In prima tv Lee Miller, il film con Kate Winslet: trama cast e uscita; Kate Winslet è Lee Miller: il film arriva su Sky Cinema; Lee Miller: la storia della pioniera del fotogiornalismo arriva su Sky con Kate Winslet.

Lee Miller: la storia della pioniera del fotogiornalismo arriva su Sky con Kate WinsletLee Miller, film con Kate Winslet, racconta la vita della celebre fotografa e corrispondente di guerra. In prima TV su Sky Cinema Uno lunedì 20 aprile. megamodo.com

Lee Miller: da domani su SKY il film con Kate Winslet che racconta una fotografa che ha cambiato lo sguardo sulla guerraArriva in prima TV su Sky Cinema Lee Miller, il film interpretato da Kate Winslet che porta sullo schermo la storia intensa e coraggiosa della celebre fotografa e corrispondente di guerra. Il film deb ... cinefilos.it

#Cinema | "Mansfield Park" con Frances O'Connor e Jonny Lee Miller, adattamento dell’omonimo romanzo del 1814 di #JaneAusten Stasera #19aprile in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky A 10 anni di età, la piccola Fanny Price viene x.com

#Cinema | "Mansfield Park" con Frances O'Connor e Jonny Lee Miller, adattamento dell’omonimo romanzo del 1814 di #JaneAusten Stasera #19aprile in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky A 10 anni di età, la piccola Fanny Price viene - facebook.com facebook