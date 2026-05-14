Trento sì alla cittadinanza per 4 minori nati in Siria

Il Comune di Trento ha deciso di concedere la cittadinanza italiana a quattro minori nati in Siria, nonostante in precedenza avesse negato questa stessa possibilità. La motivazione principale riguarda la morte del padre, che aveva portato a un intervento per riconoscere i diritti dei figli. La questione ha sollevato interrogativi sul modo in cui vengono valutate le richieste di cittadinanza in casi di famiglie con situazioni di perdita o assenza di un genitore.

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? Domande chiave Come può la morte del padre non bloccare il diritto dei figli? Perché il Comune di Trento aveva inizialmente negato la cittadinanza? Quale nuova norma sulla trasmissione dello status ha scatenato la disputa? Cosa accadrà se il Ministero dell'Interno decidesse di impugnare la sentenza??? In Breve Famiglia arrivata tramite corridoi umanitari nel 2018 con status di rifugiati. Studio legale Antartide di Roma ha gestito il ricorso contro il Comune. Decesso del padre prima della .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, sì alla cittadinanza per 4 minori nati in Siria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento PAM: tutela per i minori nei conflitti e nuova via per la Siria? Domande chiave Come potrà la presenza di delegati palestinesi e israeliani favorire la pace? Perché l'Unione Europea ha deciso di riaprire i canali... "Trento, via la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini"A 102 anni dal conferimento, il gruppo Pd – Psi in Comune a Trento chiede ufficialmente la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Temi più discussi: Figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate: riconosciuta la cittadinanza ai minori e bocciata la circolare del Ministero; STUDENTI DI 10 PAESI EUROPEI SBARCANO IN TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL; Alla Piazza del Volontariato torna Fiero/Fiera; Dal Comune di Trento 48.000 euro per progetti a sostegno delle pari opportunità tra generi. Figli nati all'estero di persone straniere naturalizzate: riconosciuta la cittadinanza ?? ai minori e bocciata la circolare del @Viminale Il Tribunale di Trento stabilisce che le modifiche del 2025 non si applicano in questi casi ? meltingpot.org/2026/05/figli-… x.com Cittadinanza ai figli di persone straniere naturalizzate: il Tribunale di Trento boccia le circolari restrittive del Ministero dell’InternoIl Tribunale di Trento ha riconosciuto la cittadinanza italiana a quattro minori siriani nati all’estero, figli di un rifugiato poi diventato cittadino italiano. Secondo il giudice, le restrizioni (.. agoravox.it Figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate: riconosciuta la cittadinanza ai minori e bocciata la circolare del MinisteroIl Tribunale di Trento con la sentenza del 6 maggio 2026 riconosce la cittadinanza italiana a quattro minori siriani nati all’estero, figli di un rifugiato naturalizzato, stabilendo che le modifiche s ... meltingpot.org