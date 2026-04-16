Il direttivo comunale di Fratelli d' Italia si riunisce | Pronti per banchetti e ascolto dei cittadini

Il direttivo comunale di Fratelli d’Italia si è riunito mercoledì 15 per discutere le prossime attività del partito. Durante l’incontro sono stati programmati banchetti e incontri pubblici con i cittadini, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto. La riunione ha coinvolto i rappresentanti locali del partito e si è concentrata sulla pianificazione di iniziative di ascolto e partecipazione nella città.

Si è svolto nella serata di mercoledì 15 il direttivo comunale di Fratelli d’Italia Ferrara con l’obiettivo di pianificare attività e momenti di confronto diretto con i cittadini, “confermando l’impegno per il miglioramento della città attraverso partecipazione e ascolto”.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Programmi e candidati in alto mare, strappo in Fratelli d’Italia: si dimette il direttivoGALLIPOLI – Scelte nevralgiche e strategiche rinviate o mai prese in considerazione, e una campagna elettorale per le elezioni comunali per Gallipoli... Fratelli d’Italia San Pietro Vernotico: il cerchio si chiude. Definito il nuovo direttivo cittadinoL'obiettivo dichiarato del nuovo direttivo è quello di porsi come interlocutore attento e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale SAN... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri di Fratelli d'Italia; Nuovo direttivo del Parco: Chi ha difeso Coltano? Siamo noi del centrodestra; Elezioni a San Vito dei Normanni: Fratelli d'Italia punta sull'avvocato Viva; Mazara. Fratelli d’Italia all’opposizione. Somma Vesuviana, niente unità del centrodestra: si dimettono cinque componenti del direttivo di Fratelli D’ItaliaRiceviamo e pubblichiamo Nessun percorso possibile con chi è corresponsabile del dissesto finanziario. Cinque componenti del direttivo di Fratelli d’Italia – Sezione Vesuviana di Somma Vesuviana han ... ilmediano.com Fuggi fuggi da Fratelli D'Italia, in consiglio comunale via anche Andrea Lucci che passa al misto (ora più numeroso di Lega e Fdi)BOLZANO. Non è passata nemmeno una settimana dall'uscita del consigliere comunale Giuseppe Martucci, che Fratelli D'Italia perde un altro pezzo. (QUI l'articolo nel quale vi abbiamo parlato dell'ultim ... ildolomiti.it Fratelli d'Italia tocca un nuovo minimo e scende al livello più basso dalle elezioni europee, ovvero da giugno 2024. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro politico: https://fanpa.ge/isycN - facebook.com facebook Tomaso Montanari ha scritto un libro. Indovinate un po’ Contro la destra. Un tema, bisogna riconoscerlo, sorprendentemente “nuovo” per chi conosce bene l’autore. Ciò che però lascia davvero interdetti sono le parole rivolte alle donne di Fratelli d’Italia. Paro x.com