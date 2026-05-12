Senigallia | cittadini rimuovono l’auto abbandonata dopo mesi di stallo
A Senigallia, cittadini hanno rimosso un'auto abbandonata che era rimasta sullo stesso posto per mesi. La vicenda ha suscitato domande sulla reale responsabilità dello spostamento, avvenuto durante la notte, e su chi abbia effettivamente rimosso il veicolo. Nel frattempo, Erap e i servizi sociali hanno evitato di assumersi responsabilità riguardo alla presenza dell’auto e al suo successivo allontanamento.
? Domande chiave Chi ha spostato fisicamente il relitto durante la notte?. Perché Erap e servizi sociali si sono scaricati le responsabilità?. Come ha fatto l'intervento notturno a sbloccare la rimozione ufficiale?. Cosa accadrà ora alla gestione del decoro nei quartieri popolari?.? In Breve Stallo burocratico tra Erap e servizi sociali per mesi in Via R. Sanzio.. Cittadini spostano il relitto di notte su strada pubblica per sbloccare la rimozione.. Vigili urbani rimuovono l'auto abbandonata questa mattina dopo l'azione dei residenti.. Il degrado del veicolo coinvolgeva aree gioco bambini nei caseggiati popolari.. A Senigallia, un’auto abbandonata da anni in Via R.🔗 Leggi su Ameve.eu
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