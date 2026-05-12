Senigallia | cittadini rimuovono l’auto abbandonata dopo mesi di stallo

A Senigallia, cittadini hanno rimosso un'auto abbandonata che era rimasta sullo stesso posto per mesi. La vicenda ha suscitato domande sulla reale responsabilità dello spostamento, avvenuto durante la notte, e su chi abbia effettivamente rimosso il veicolo. Nel frattempo, Erap e i servizi sociali hanno evitato di assumersi responsabilità riguardo alla presenza dell’auto e al suo successivo allontanamento.

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