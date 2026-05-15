Senesi ufficiale l’addio al Bournemouth a fine stagione Firmerà con la Juve? La volontà del difensore è chiara

Il difensore senese ha annunciato che lascerà il Bournemouth alla fine di questa stagione. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente e non continuerà con la squadra inglese. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile trasferimento alla Juventus, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a un suo accordo con i bianconeri. La volontà del calciatore è di cambiare aria e cercare nuove opportunità nel calcio.

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