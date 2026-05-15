Senesi ufficiale l’addio al Bournemouth a fine stagione Firmerà con la Juve? La volontà del difensore è chiara

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore senese ha annunciato che lascerà il Bournemouth alla fine di questa stagione. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente e non continuerà con la squadra inglese. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile trasferimento alla Juventus, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a un suo accordo con i bianconeri. La volontà del calciatore è di cambiare aria e cercare nuove opportunità nel calcio.

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di Francesco Spagnolo Senesi, è ormai ufficiale l’addio al Bournemouth a fine stagione. Ma il suo futuro non sarà alla Juve. Quasi certamente resterà in Premier. Il calciomercato estivo si preannuncia caldissimo e uno dei nomi più caldi in uscita dalla Premier League è senz’altro quello del difensore argentino. Marcos Senesi si prepara a salutare il Bournemouth al termine della stagione, chiudendo un ciclo importante e ricco di soddisfazioni personali. A ufficializzarlo è stato lo stesso club inglese attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, confermando le voci che circolavano da tempo nell’ambiente: dopo quattro stagioni vissute sulla costa meridionale, il difensore argentino lascerà la società rossonera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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