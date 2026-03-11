La Juventus ha presentato un'offerta per il difensore in scadenza con il Bournemouth e ha anticipato l’asta per il giocatore. La trattativa si inserisce in un contesto di interesse da parte di diversi club europei, visto che il calciatore è considerato un obiettivo di lunga data. La situazione contrattuale del difensore ha attirato l’attenzione di varie società, rendendo la sua futura destinazione ancora da definire.

C’è un tempo per definire le strategie e ce n’è uno per agire: per Marcos Senesi, la Juventus sta passando dal primo al secondo, conscia della popolarità del difensore tra i top club d’Europa e dell’importanza di dimostrare il prima possibile un interesse concreto. In scadenza di contratto con il Bournemouth, il centrale argentino è seguito da diverse società in tutto il continente, tra cui la Roma in Italia, e il rischio concreto è che si scateni un’asta al rialzo, con cifre in crescita tra l’ingaggio, il bonus alla firma e le commissioni per l’entourage. Per questo motivo l’amministratore delegato Damien Comolli ha già mosso i primi passi. Al calciatore è stata infatti recapitata la prima offerta scritta per un passaggio estivo sotto la Mole, nel tentativo di guadagnare una sorta di precedenza rispetto agli altri estimatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve anticipa l'asta per Senesi: c'è l'offerta per il difensore in scadenza con il Bournemouth

Articoli correlati

Senesi Juventus, si fa sul serio: in arrivo la prima offerta ufficiale per il difensore in scadenza col Bournemouth. UltimissimePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Senesi Juventus, passi concreti per il difensore in scadenza col Bournemouth: i bianconeri si muovono con l’agente! UltimeCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Altri aggiornamenti su Juve anticipa

Temi più discussi: La Juve aspetta il ritorno di Vlahovic e guarda a un futuro ancora insieme; Roma - Juventus (3-3) Serie A 2025; Bernardo Silva ha deciso il proprio futuro: l'insider di mercato anticipa la scelta della stella del Manchester City; Pagelle Juve: solo Gatti lo sa...Kelly dell'anno scorso, David l'attaccante che non attacca.

Serie A, anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata: Milan-Inter l’8 marzo, Napoli e Juve mai di domenicaLa Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 28ª, 29ª e 30ª giornata. Milan-Inter domenica l’8 marzo, il Napoli giocherà due volte di venerdì, la Juventus tre volte di sabato. Il modo ... fanpage.it

Spalletti e la Juve, ora l'incontro per il rinnovo: il nuovo progetto biennaleBaci, abbracci e una stretta di mano simbolica con la dirigenza della Juve. È tornato il vero Lucio, lo stesso di Napoli e di Roma, quello che in carriera aveva sempre creato un feeling speciale con i ... msn.com

Come anticipato il 20 febbraio, Vlahovic apre alla Juve: summit andato in scena oggi positivo. Chance in risalita netta per il Rinnovo x.com

"Allontana nuovamente la sfera nella metà campo della Juve. Pellegrini di testa ha anticipato, poi Cristante, poi Malen, poi Pisilli che vince il contrasto; a sinistra c'è Wesley, Pisilli, Pisilli per Wesley in area di rigore, si ferma, va al tirooo! La Roma è in vantaggio - facebook.com facebook