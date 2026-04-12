Senesi Juve brusca frenata nella corsa al difensore in uscita dal Bournemouth | quella richiesta viene giudicata eccessiva! Ultime

La Juventus ha deciso di interrompere le trattative con un difensore in uscita dal Bournemouth a causa delle richieste salariali considerate troppo elevate. Le negoziazioni si sono fermate dopo che le richieste del calciatore sono state giudicate eccessive, mentre la presenza di offerte dalla Premier League ha complicato ulteriormente la trattativa. La società torinese ha quindi preso una decisione definitiva di allontanarsi dalla possibile operazione.

di Luca Fioretti Senesi Juve, la dirigenza si allontana dal difensore per le alte richieste di contratto e l’inserimento della ricca Premier League. Il futuro di Marcos Senesi sembra allontanarsi definitivamente dall’Italia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ultimo blitz dei suoi agenti non ha sortito gli effetti sperati. Il tentativo era quello di innescare una ricca asta al rialzo dopo i primissimi sondaggi effettuati per rinforzare il gruppo bianconero. Il difensore è prontissimo a dire addio al Bournemouth per cambiare aria, ma la trattativa ha subito una brusca frenata. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Attualmente, i club esteri sono balzati prepotentemente in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Senesi Juve, brusca frenata nella corsa al difensore in uscita dal Bournemouth: quella richiesta viene giudicata eccessiva! Ultime La Juve anticipa l'asta per Senesi: c'è l'offerta per il difensore in scadenza con il BournemouthC’è un tempo per definire le strategie e ce n’è uno per agire: per Marcos Senesi, la Juventus sta passando dal primo al secondo, conscia della... Senesi Juve, a Spalletti piace molto il difensore del Bournemouth: la strategia della Vecchia Signora per l’acquisto. La novitàDi Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio...