Senato | il 16 maggio diventa la Giornata della Ristorazione

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha deciso che il 16 maggio sarà dedicato alla Giornata della Ristorazione, una ricorrenza che mira a mettere in luce il ruolo del settore nella cultura italiana. Questa scelta arriva in un momento in cui la ristorazione è considerata un elemento di rilievo per la promozione del brand Italia all’estero. Le capitali europee vedono una diffusione crescente di piatti italiani, che contribuiscono a rafforzare l’immagine del paese attraverso le tradizioni culinarie.

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? Domande chiave Come influisce la ristorazione sulla reputazione internazionale del brand Italia?. Quali piatti guidano la diffusione del gusto italiano nelle capitali europee?. Perché il Senato ha deciso di elevare il settore a pilastro culturale?. Dove si registra la maggiore autenticità dei menu italiani all'estero?.? In Breve Fipe Confcommercio coinvolgerà oltre diecimila ristoranti in nazioni come Canada, Cina e Giappone.. Stoppani sottolinea il ruolo della ristorazione come espressione culturale e generatrice di ricchezza.. Laboratori sensoriali nelle scuole primarie promuoveranno l'educazione alimentare e la stagionalità.. Studio Fipe su 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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