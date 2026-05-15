Senato | il 16 maggio diventa la Giornata della Ristorazione

Il Senato ha deciso che il 16 maggio sarà dedicato alla Giornata della Ristorazione, una ricorrenza che mira a mettere in luce il ruolo del settore nella cultura italiana. Questa scelta arriva in un momento in cui la ristorazione è considerata un elemento di rilievo per la promozione del brand Italia all’estero. Le capitali europee vedono una diffusione crescente di piatti italiani, che contribuiscono a rafforzare l’immagine del paese attraverso le tradizioni culinarie.

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