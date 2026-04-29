Il Senato ha approvato una legge che istituisce il 3 maggio come Giornata nazionale dei giornalisti uccisi. La data ricorda le persone del settore che hanno perso la vita nel corso del loro lavoro. La legge è stata approvata di recente e prevede la celebrazione di questa ricorrenza ogni anno. Non sono stati forniti dettagli su eventuali celebrazioni o attività legate alla giornata.

? Cosa sapere Il Senato approva la legge per la Giornata nazionale dei giornalisti uccisi il 3 maggio.. La FNSI chiede ora tutele economiche e norme contro le querele temerarie per i professionisti.. Il Senato ha dato il via libera unanime alla proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi nello svolgimento della loro professione, fissando la celebrazione ufficiale per il prossimo 3 maggio. Dopo il passaggio avvenuto nelle stanze della Camera, il provvedimento trova ora la conferma definitiva nella seconda assemblea parlamentare, sancendo un riconoscimento formale ha perso la vita difendendo il diritto dell’opinione pubblica a essere informata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senato: il 3 maggio sarà la Giornata dei giornalisti uccisi per la verità

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Il Governo accoglie con grande soddisfazione l’approvazione unanime in Senato della proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro. Un riconoscimento dovuto e atteso da molti anni. Da oggi in p x.com