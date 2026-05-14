Torna la Giornata della ristorazione | nella 4° edizione il riso è protagonista del menu pisano

Torna la Giornata della ristorazione, alla sua quarta edizione, con un focus speciale sul riso nel menu pisano. L'evento, organizzato da Fipe Confcommercio a livello nazionale, celebra l’arte dell’ospitalità italiana e coinvolge ristoranti e locali della zona. Quest’anno, l’attenzione si concentra sulla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, con menu dedicati e iniziative mirate a promuovere la cultura gastronomica.

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