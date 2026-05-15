Andrea Sempio torna a parlare pubblicamente dopo mesi di silenzio, affermando con fermezza di non essere coinvolto nella morte di Chiara Poggi. Durante un’intervista esclusiva trasmessa questa sera su un programma di approfondimento, ha spiegato di aver collaborato per sembrare una persona diversa, ma ha ribadito di non avere alcun dubbio sulla propria innocenza. La sua dichiarazione si inserisce nel percorso delle indagini e delle discussioni che da tempo accompagnano il caso.

Garlasco (Pavia), 15 maggio 2026 – “ Non ho ucciso Chiara Poggi ”. Lo ribadisce senza giri di parole Andrea Sempio, nell’ intervista esclusiva, realizzata da Martina Maltagliati, in onda questa sera a ‘Quarto Grado’ condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero su Retequattro. Il 38enne, che si è sempre dichiarato innocente, è accusato dell'omicidio volontario della 26enne – avvenuto il 13 agosto 2007 e per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni il fidanzato Alberto Stasi – aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà. Andrea Sempio, ora c'è un capo di imputazione preciso, cioè l'omicidio di Chiara Poggi, fatto con crudeltà in un ambito di odio maturato che proveresti per lei, ossia per la vittima, ancora adesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempio rompe il silenzio: “Ho dato una mano a sembrare un tipo strano, ma non penso che Marco Poggi abbia dubbi su di me”

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