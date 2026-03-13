Vedendo quello che ho visto… Garlasco Andrea Sempio rompe il silenzio su Alberto Stasi

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, Andrea Sempio ha deciso di parlare pubblicamente, rompendo il silenzio su Alberto Stasi. Le sue dichiarazioni si concentrano su quanto ha visto e vissuto, portando alla luce dettagli che riguardano il caso ancora oggi al centro dell’attenzione. La vicenda giudiziaria e le testimonianze continuano a essere oggetto di discussione nel dibattito pubblico.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a riaccendere il dibattito pubblico a quasi vent’anni dal delitto avvenuto nel 2007 a Garlasco. Le indagini riaperte dalla Procura di Pavia hanno riportato al centro dell’attenzione uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni, riaprendo interrogativi, polemiche e nuove piste investigative. In questo contesto torna a parlare pubblicamente Andrea Sempio, oggi indagato nell’ambito del nuovo filone d’inchiesta. Sempio è intervenuto nel corso della trasmissione televisiva Dritto e rovescio, condotta da Paolo Del Debbio su Retequattro. Durante l’intervista l’uomo ha affrontato direttamente il tema della condanna di Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi che è stato condannato in via definitiva per l’omicidio della giovane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

