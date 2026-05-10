Durante un interrogatorio, Marco Poggi ha affermato ai pubblici ministeri che l’unica spiegazione possibile, anche se considerata assurda, è che Sempio abbia preso la chiavetta di Chiara. Poggi ha spiegato di non riuscire a trovare una spiegazione diversa e ha aggiunto che, secondo lui, Sempio avrebbe preso la penna USB contenente video intimi che si trovava nella camera di Chiara e l’avrebbe portata a casa.

“Non mi so dare una spiegazione. Se la devo dare, l’unica plausibile, seppure assurda, visto che nell’intercettazione si parla di una chiavetta con video intimi, è che Sempio ha preso una penna usb che c’era in camera di Chiara e se l’è portata a casa ”. Le parole di Marco Poggi – riportate da Corriere, Repubblica e Stampa – sono agli atti dell’inchiesta della procura di Pavia che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Davanti ai pm di Pavia il testimone ha tentato di dare una spiegazione alle frasi pronunciate dall’amico indagato nel cosiddetto “soliloquio” intercettato in auto, nel quale l’indagato parla di “quel video” aggiungendo “e io ce l’ho”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Assurda ma unica spiegazione plausibile è pensare che Sempio abbia preso la chiavetta di Chiara”, così Marco Poggi ai pm sul mistero dei video privati

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