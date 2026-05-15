Concita Borrelli e l'orribile frase a Porta a Porta | Nelle fantasie sessuali di tutti c'è lo stupro
Durante la puntata di giovedì 14 maggio di Porta a Porta, la giornalista ha pronunciato una frase che ha suscitato scalpore: ha affermato che nelle fantasie sessuali di tutte le persone c’è lo stupro. La frase è stata pronunciata all’inizio della trasmissione e ha suscitato reazioni immediate tra gli altri ospiti e il pubblico presente in studio. La conduttrice non ha commentato subito quanto detto, lasciando spazio alla discussione successiva.
La giornalista Concita Borrelli esordisce con una frase, terribile, nel corso della puntata di Porta a Porta di giovedì 14 maggio. L'ospite di Bruno Vespa, nel commentare il caso Garlasco, sottolinea come nelle fantasie di ognuno ci sia "lo stupro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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