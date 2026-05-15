Ognuno di noi sogna lo stupro la frase choc di Concita Borrelli sul caso Sempio È polemica lei risponde

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da settimane il caso giudiziario riguardante l’omicidio di una giovane donna torna al centro dell’attenzione mediatica. Tutti i principali canali televisivi dedicano spazio alle indagini e alle novità emerse dopo vent’anni dall’accaduto. Nel frattempo, una frase pronunciata da una giornalista ha scatenato una forte polemica: ha affermato che “ognuno di noi sogna lo stupro”. La giornalista ha poi risposto alle critiche, ma l’argomento rimane al centro del dibattito pubblico.

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Da settimane non si parla d'altro: il caso ‘Garlasco’ è ovunque. Basta accendere la tv per rendersene conto: quasi tutti i programmi di informazione, dalla Rai a Mediaset, dedicano uno spazio alla vicenda giudiziaria, che dopo vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi è tornata sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Today.it

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