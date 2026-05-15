Ognuno di noi sogna lo stupro la frase choc di Concita Borrelli sul caso Sempio È polemica lei risponde
Da settimane il caso giudiziario riguardante l’omicidio di una giovane donna torna al centro dell’attenzione mediatica. Tutti i principali canali televisivi dedicano spazio alle indagini e alle novità emerse dopo vent’anni dall’accaduto. Nel frattempo, una frase pronunciata da una giornalista ha scatenato una forte polemica: ha affermato che “ognuno di noi sogna lo stupro”. La giornalista ha poi risposto alle critiche, ma l’argomento rimane al centro del dibattito pubblico.
Da settimane non si parla d'altro: il caso ‘Garlasco’ è ovunque. Basta accendere la tv per rendersene conto: quasi tutti i programmi di informazione, dalla Rai a Mediaset, dedicano uno spazio alla vicenda giudiziaria, che dopo vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi è tornata sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Today.it
In The Grip Of Truth: One Woman’s Fight Against Corruption | Psychological Thriller
Sullo stesso argomento
Concita Borrelli e l’orribile frase a Porta a Porta: “Nelle fantasie sessuali di tutti c’è lo stupro”La giornalista Concita Borrelli esordisce con una frase, terribile, nel corso della puntata di Porta a Porta di giovedì 14 maggio.
Garlasco, Sempio e i 3mila messaggi sul forum di seduzione (con il nickname Andreas): «A 18 anni ero ossessionato da una ragazza». La frase choc sullo stuproOltre 3mila messaggi comparsi sul forum «Italian seduction» tra il 2009 e il 2016.
Ognuno di noi sogna la stupro, dice Concita Borrelli a Porta a Porta. Ma davvero si può andare avanti così? Io sono allibito. x.com
. - . di Graziano Banchini Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a vol facebook
Continua a sognare [OC] reddit