A distanza di quasi vent’anni, Andrea Sempio e Marco Poggi sono stati convocati dai magistrati della procura di Pavia mercoledì 6 maggio 2026. I due amici, coinvolti in una vicenda giudiziaria complessa, sono chiamati a comparire in un procedimento che ha radici in un movente sessuale già menzionato dalle persone informate sui fatti nel 2007. La loro presenza si inserisce in un quadro di indagini e ricostruzioni ancora in corso.

Strano destino, quello di Andrea Sempio e Marco Poggi. I due vecchi amici si sarebbero dovuti ritrovare insieme, quasi vent’anni dopo, mercoledì 6 maggio 2026, davanti ai magistrati della procura di Pavia. E quasi certamente nello stesso momento. Se non fosse che Sempio ha deciso di non presentarsi, per la seconda volta. La prima fu il 20 maggio 2025, quando il fratello di Chiara fu sentito a Mestre, dove oggi vive. Altri tempi, allora infatti si disse poco. Oggi, invece, le indagini sul caso Garlasco sono quasi chiuse, e questa nuova convocazione in parallelo (che a quanto pare avrà nuovamente come protagonista solo Marco Poggi) ha un peso ben diverso.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, lo strano destino di Sempio e Marco Poggi. E il movente sessuale menzionato dalle Cappa già nel 2007

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