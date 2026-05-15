Semi di gentilezza | alla Fabbrica delle Candele l’evento finale dedicato a creatività comunità e partecipazione
Sabato 16 maggio, presso la Fabbrica delle Candele a Forlì, si terrà l’evento finale di “Semi di Gentilezza”. Il progetto, nato come iniziativa culturale e partecipativa, ha coinvolto la comunità locale attraverso attività creative con l’obiettivo di valorizzare il concetto di gentilezza. La manifestazione si svolgerà in Viale L. Salinatore 30, concentrandosi sulla partecipazione e sulla creatività come strumenti di coinvolgimento cittadino. L’evento rappresenta la conclusione di un percorso iniziato con l’intento di riaccendere l’attenzione sui valori condivisi.
Sabato 16 maggio la Fabbrica delle Candele, in Viale L. Salinatore 30 a Forlì, ospiterà l’evento conclusivo di “Semi di Gentilezza”, progetto culturale e partecipativo nato con l’obiettivo di riportare al centro della vita cittadina il valore della gentilezza, attraverso attività creative. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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