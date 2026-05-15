Semi di gentilezza | alla Fabbrica delle Candele l’evento finale dedicato a creatività comunità e partecipazione

Sabato 16 maggio, presso la Fabbrica delle Candele a Forlì, si terrà l’evento finale di “Semi di Gentilezza”. Il progetto, nato come iniziativa culturale e partecipativa, ha coinvolto la comunità locale attraverso attività creative con l’obiettivo di valorizzare il concetto di gentilezza. La manifestazione si svolgerà in Viale L. Salinatore 30, concentrandosi sulla partecipazione e sulla creatività come strumenti di coinvolgimento cittadino. L’evento rappresenta la conclusione di un percorso iniziato con l’intento di riaccendere l’attenzione sui valori condivisi.

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