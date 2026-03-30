riportare la gentilezza al centro della vita quotidiana premiato il progetto al bando della fabbrica delle candele

Si chiama “Semi di Gentilezza” il progetto culturale, sociale e partecipativo che si è classificato al primo posto nel bando Fabbrica delle Candele 2.0 Si chiama “Semi di Gentilezza” il progetto culturale, sociale e partecipativo che si è classificato al primo posto nel bando Fabbrica delle Candele 2.0, organizzato dall'associazione Forlì Cultura. Il progetto rappresenta, spiegano i promotori, in una “iniziativa volta a riportare la gentilezza — come atto, parola e segno tangibile — al centro della vita quotidiana e dello spazio urbano della città di Forlì”. Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità, a partire dallo sguardo e dalla voce dei più giovani, nella diffusione di messaggi positivi capaci di generare connessioni, riflessione e senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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