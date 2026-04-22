Adotta un Musicista largo agli under 16 | un weekend di sinfonie alla Fabbrica delle Candele

Nel fine settimana si svolgerà alla Fabbrica delle Candele la 22esima edizione di “Adotta un Musicista”, un concorso dedicato a giovani musicisti under 16 organizzato dall’associazione ForlìMusica. Quindici talenti si sfideranno con esibizioni live davanti a una giuria composta da esperti del settore. L’evento, che coinvolge un pubblico di appassionati, mira a valorizzare le capacità dei giovani musicisti in gara.

Sono venti i giovani talenti in gara per la 22esima edizione di “Adotta un Musicista”, concorso riservato a musicisti under 16 promosso dall’associazione ForlìMusica. Le audizioni si tengono venerdì 24 e sabato 25 aprile, dalle ore 14.30 in poi alla Fabbrica delle Candele di Forlì (viale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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