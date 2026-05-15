Semeraro Rilegno | Oltre 1 milioni di tonnellate imballaggi rigenerati nel 2025

Nel corso di dieci anni, la quantità di imballaggi in legno rigenerati e riutilizzati è aumentata da 700.000 a oltre un milione di tonnellate. Questa crescita è stata comunicata da un rappresentante di un'organizzazione dedicata alla gestione dei rifiuti di legno. Si prevede che entro il 2025 il volume totale di imballaggi rigenerati supererà il milione di tonnellate. Questi dati indicano un incremento costante nel settore della rigenerazione degli imballaggi in legno.

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Milano, 14 mag.(Adnkronos) - “Uno degli indicatori più positivi è la rigenerazione e il riutilizzo degli imballaggi in legno, che in dieci anni sono passati da 700mila tonnellate a oltre un milione. Se consideriamo che l'Italia acquista il 90% del legno all'estero, parliamo di una quantità significativa di materiale che viene ripreso dal mercato, rigenerato e reintrodotto, in piena linea con i nuovi regolamenti europei sugli imballaggi”. Sono le parole di Nicola Semeraro, Presidente di Rilegno, intervenendo oggi a Milano a ‘Il valore del legno, come l'economia circolare disegna il futuro', un appuntamento organizzato dal Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno in Italia (Rilegno) al Salone d'Onore di Triennale Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Semeraro (Rilegno): "Oltre 1 milioni di tonnellate imballaggi rigenerati nel 2025" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rilegno, 'il riciclo del legno oltre il 69%, cresce la filiera' Sullo stesso argomento Leggi anche: Semeraro (Rilegno): "Oltre 1 milioni di tonnellate imballaggi rigenerati negli ultimi dieci anni" Leggi anche: Semeraro (Rilegno): "Oltre 1 mln di imballaggi rigenerati negli ultimi dieci anni" Semeraro (Rilegno): Oltre 1 milioni di tonnellate imballaggi rigenerati negli ultimi dieci anniLe parole di Nicola Semeraro, Presidente di Rilegno, intervenendo oggi a Milano a ‘Il valore del legno, come l’economia circolare disegna il futuro’, un appuntamento organizzato dal Consorzio Nazional ... adnkronos.com Rilegno, 'il riciclo del legno oltre il 69%, cresce la filiera'Il legno come risorsa strategica per coniugare sostenibilità, industria e design in una prospettiva pienamente circolare. È il tema al centro del convegno 'Il valore del legno', promosso da Rilegno al ... ansa.it