Semeraro Rilegno | Oltre 1 milioni di tonnellate imballaggi rigenerati negli ultimi dieci anni
Negli ultimi dieci anni, la quantità di imballaggi in legno rigenerati è aumentata da circa 700.000 a oltre un milione di tonnellate. Questa crescita è stata evidenziata da un rappresentante di un ente che si occupa di gestione dei rifiuti di legno. La produzione di imballaggi riutilizzati si è quindi più che raddoppiata nel decennio. I dati mostrano una tendenza positiva nel settore della rigenerazione dei materiali, con un incremento consistente nel riutilizzo di legname per imballaggi.
Milano, 14 mag.(Adnkronos) - “Uno degli indicatori più positivi è la rigenerazione e il riutilizzo degli imballaggi in legno, che in dieci anni sono passati da 700mila tonnellate a oltre un milione. Se consideriamo che l'Italia acquista il 90% del legno all'estero, parliamo di una quantità significativa di materiale che viene ripreso dal mercato, rigenerato e reintrodotto, in piena linea con i nuovi regolamenti europei sugli imballaggi”. Sono le parole di Nicola Semeraro, Presidente di Rilegno, intervenendo oggi a Milano a ‘Il valore del legno, come l'economia circolare disegna il futuro', un appuntamento organizzato dal Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno in Italia (Rilegno) al Salone d'Onore di Triennale Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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