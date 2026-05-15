Semeraro Rilegno | Oltre 1 milioni di tonnellate imballaggi rigenerati negli ultimi dieci anni

Negli ultimi dieci anni, la quantità di imballaggi in legno rigenerati è aumentata da circa 700.000 a oltre un milione di tonnellate. Questa crescita è stata evidenziata da un rappresentante di un ente che si occupa di gestione dei rifiuti di legno. La produzione di imballaggi riutilizzati si è quindi più che raddoppiata nel decennio. I dati mostrano una tendenza positiva nel settore della rigenerazione dei materiali, con un incremento consistente nel riutilizzo di legname per imballaggi.

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