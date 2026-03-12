Gli incidenti stradali a Milano sono passati da oltre 16mila a 7mila negli ultimi dieci anni

Negli ultimi dieci anni, il numero di incidenti stradali a Milano è diminuito da oltre 16.000 a circa 7.000. Il comandante della Polizia locale, Gianluca Mirabelli, ha commentato a Fanpage.it questa riduzione, evidenziando come nel tempo siano state adottate misure che hanno contribuito a questa diminuzione. Non sono stati comunicati altri dettagli sui singoli interventi o cause specifiche.

Il comandante della Polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, spiega a Fanpage.it come a Milano, in dieci anni, sia più che dimezzato il numero degli incidenti stradali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Sono passati dieci anni da quando Enzo Ceccotti, interpretato da Claudio Santamaria, ha trasformato il fango del Tevere in leggenda

"Via Ranieri non è privatizzata". Ma il numero di incidenti è minimo. Appena sei negli ultimi 3 anni"Via Ranieri non è stata privatizzata, se abbiamo deciso di fare varie sperimentazioni per limitare il traffico è esclusivamente per un problema di...

Incidente a Milano, in fin di vita un 21enne a bordo di un suv: il conducente non aveva mai preso la

Contenuti utili per approfondire Gli incidenti stradali a Milano sono...

Temi più discussi: Non dà la precedenza e travolge uno scooter: l'incidente ripreso da una telecamera a Milano. Video; Autobus travolge una moto in centro a Milano, 4 feriti. Nessuno è in gravi condizioni; Autobus travolge una moto in centro a Milano: 4 feriti, nessuno grave; Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feriti.

Incidente a Milano, travolto da un suv mentre attraversa la stradaÈ successo in via Lodovico il Moro (zona Navigli) nel primissimo pomeriggio di mercoledì 11 marzo. Sul posto il 118 e la polizia locale ... milanotoday.it

Incidente nella notte a Milano, gravissimo un motociclista di 25 anniÈ successo all'incrocio tra via Giovanni Bensi e via Bisceglie (zona Lorenteggio a Milano) nella notte tra martedì e mercoledì 11 marzo. milanotoday.it

Oggi Giorgia Meloni sarà al Teatro Parenti di Milano per la penultima, grande manifestazione della destra a favore del Sì al referendum sulla magistratura facebook

Nardella: "Firenze città più avanti sullo stadio. A Milano sono serviti dieci anni per un contratto" x.com