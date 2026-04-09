Il campionato Sei Nazioni femminile 2026 sta per iniziare con l’Italia che affronterà la prima partita contro la Francia allo Stade des Alpes di Grenoble. La nazionale italiana ha annunciato la formazione che scenderà in campo per questa sfida, con il tecnico che ha scelto i giocatori da inserire nel XV titolare. La partita rappresenta l’esordio ufficiale della squadra in questa edizione del torneo.

L’Italia è pronta ad alzare il sipario sul Sei Nazioni femminile 2026 e lo farà nella sfida più impegnativa, in trasferta contro la Francia allo Stade des Alpes di Grenoble. Il commissario tecnico Fabio Roselli ha ufficializzato le 23 azzurre che sabato 11 aprile alle 13.25 scenderanno in campo per l’esordio nel torneo, scegliendo una formazione che mescola esperienza e solidità per affrontare una delle grandi favorite della competizione, ora guidata dal nuovo ct Ratier. La struttura della squadra ricalca un equilibrio ormai consolidato. In prima linea spazio a Turani, Vecchini e Pilani, mentre la seconda linea sarà composta da Fedrighi e Duca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Sei Nazioni: Roselli ha scelto il XV per l’esordio contro la Francia

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