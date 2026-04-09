Sei Nazioni femminile l’Italia debutta a Grenoble contro la Francia | la formazione scelta da Roselli

L’Italia femminile di rugby si prepara alla prima partita del Guinness Women’s Six Nations 2026, in programma a Grenoble contro la Francia. Il commissario tecnico Fabio Roselli ha annunciato la rosa di 23 giocatrici che scenderanno in campo per l’esordio. La sfida rappresenta l’inizio del torneo per le azzurre, che affrontano la squadra francese in una delle partite inaugurali del torneo.

Il CT Fabio Roselli ha ufficializzato le 23 Azzurre per la sfida inaugurale del Guinness Women’s Six Nations 2026. Calcio d’inizio sabato 11 aprile alle 13.25 allo Stade des Alpes. L’Italia femminile di rugby è pronta all’esordio nel Guinness Women’s Six Nations 2026. Il CT Fabio Roselli ha annunciato la formazione che affronterà la Francia sabato 11 aprile alle 13.25 allo Stade des Alpes di Grenoble, nella gara che apre il percorso delle Azzurre nel torneo. Per la sfida contro la nazionale guidata dal nuovo commissario tecnico Ratier, Roselli sceglie una prima linea composta da Turani, Vecchini e Pilani, con Fedrighi e Duca in seconda linea. In terza linea spazio a Sgorbini, Ranuccini e alla capitana Elisa Giordano. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il match del Sei Nazioni contro la FranciaLa finale della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile si disputerà domenica 29 marzo alle ore 15.

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Fabio Roselli ha annunciato la formazione che sabato alle 13:25 scenderà in campo contro la Francia nella prima giornata del Guinness Sei Nazioni femminile #GuinnessW6N #LovelyDayW6N - facebook.com facebook

Per il tecnico romano si avvicina il secondo Sei Nazioni alla guida dell'Italia femminile x.com