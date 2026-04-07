Ciclo di incontri su salute e prevenzione | tre appuntamenti per nuovi stili di vita

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, insieme al Dipartimento di Cure Primarie di Forlì-Cesena e alla Casa della Comunità di Meldola, ha avviato un ciclo di incontri dedicati alla salute e alla prevenzione. L'iniziativa prevede tre appuntamenti rivolti a promuovere stili di vita più sani e a diffondere pratiche quotidiane utili a prevenire le malattie croniche. Gli incontri si svolgeranno presso le strutture coinvolte nei prossimi mesi.

Promuovere il benessere e diffondere buone pratiche quotidiane per prevenire le malattie croniche. Con questo obiettivo il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in collaborazione con il Dipartimento di Cure Primarie di Forlì-Cesena e la Casa della Comunità di Meldola, lancia un ciclo di incontri rivolto alla cittadinanza. L’iniziativa, dal titolo “Scegli il benessere: tre passi verso nuovi stili di vita”, propone un percorso articolato in tre appuntamenti dedicati a alimentazione e attività fisica, considerati elementi centrali nel percorso terapeutico e assistenziale. L’obiettivo è aiutare i partecipanti ad adottare comportamenti più salutari, utili a prevenire patologie come obesità, diabete e ipertensione o a ridurne le complicanze. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Nuovi incontri per pazienti cronici e familiari: tre appuntamenti su alimentazione e stili di vitaPer quanto riguarda l’Alta Valle del Bidente, il primo incontro è in programma martedì 10 marzo, dalle 9.

La salute in cucina, la prevenzione nel piatto: al via un ciclo di incontri a Casa RomagnaProsegue il progetto Sa-na, un percorso nato con un obiettivo chiaro quello di dimostrare che mangiare sano non significa rinunciare al piacere, ma...

Temi più discussi: Il nuovo Codice dei contratti dopo il correttivo: al via il ciclo di incontri, primo focus su RUP e fase pre-progettuale; Dentro la geopolitica del disordine. Ciclo di incontri a Cagliari; Laboratori sull’educazione. Ciclo di incontri con i genitori; Scenari – Incontri a Palazzo Cavalcanti.

A Zuccaro torna il ciclo di serate Acli: il 16 aprile un incontro su Leonardo e i banchetti rinascimentaliA Zuccaro, frazione di Valduggia, riprende il ciclo di serate promosso dal Circolo Acli, giunto quest’anno alla 21ª edizione. L’iniziativa continua a proporre appuntamenti dedicati a curiosità gastron ... valsesianotizie.it

Destinazioni insolite torna il ciclo di incontri di Vette e Onde Experience per esplorare il futuro del turismo, tra architettura, ospitalità e sviluppo dei territoriCon il titolo Destinazioni Insolite torna Vette e Onde Experience edizione 2026. Il format diffuso su architettura, territori e ospitalità è pronto per disegnare nuovi scenari. Tre tappe italiane, d ... liquidarte.it

Davide Petrella, in arte Tropico, il protagonista della nuova puntata del ciclo di interviste dedicate ai principali interpreti dello spettacolo. Ospite del vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci, l’artista si racconta partendo dal suo ultimo lavoro discografico “Sole di - facebook.com facebook