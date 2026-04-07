Ciclo di incontri su salute e prevenzione | tre appuntamenti per nuovi stili di vita

Da forlitoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, insieme al Dipartimento di Cure Primarie di Forlì-Cesena e alla Casa della Comunità di Meldola, ha avviato un ciclo di incontri dedicati alla salute e alla prevenzione. L'iniziativa prevede tre appuntamenti rivolti a promuovere stili di vita più sani e a diffondere pratiche quotidiane utili a prevenire le malattie croniche. Gli incontri si svolgeranno presso le strutture coinvolte nei prossimi mesi.

Promuovere il benessere e diffondere buone pratiche quotidiane per prevenire le malattie croniche. Con questo obiettivo il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in collaborazione con il Dipartimento di Cure Primarie di Forlì-Cesena e la Casa della Comunità di Meldola, lancia un ciclo di incontri rivolto alla cittadinanza. L’iniziativa, dal titolo “Scegli il benessere: tre passi verso nuovi stili di vita”, propone un percorso articolato in tre appuntamenti dedicati a alimentazione e attività fisica, considerati elementi centrali nel percorso terapeutico e assistenziale. L’obiettivo è aiutare i partecipanti ad adottare comportamenti più salutari, utili a prevenire patologie come obesità, diabete e ipertensione o a ridurne le complicanze. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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