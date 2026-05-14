Arriva ' Pedala!' il festival della bicicletta | tre giorni di sport comunità e cultura urbana

A Ferrara si avvicina l'inizio di ‘Pedala!’, il festival dedicato alla bicicletta che si svolgerà nei prossimi tre giorni. L’evento coinvolge diverse iniziative legate alla mobilità sostenibile, allo sport e alla cultura urbana, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di partecipazione e di relazione tra le persone. La manifestazione si svolge in diverse zone della città e prevede attività per tutte le età, con un’attenzione particolare al coinvolgimento della comunità locale.

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