Arriva ' Pedala!' il festival della bicicletta | tre giorni di sport comunità e cultura urbana
A Ferrara si avvicina l'inizio di ‘Pedala!’, il festival dedicato alla bicicletta che si svolgerà nei prossimi tre giorni. L’evento coinvolge diverse iniziative legate alla mobilità sostenibile, allo sport e alla cultura urbana, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di partecipazione e di relazione tra le persone. La manifestazione si svolge in diverse zone della città e prevede attività per tutte le età, con un’attenzione particolare al coinvolgimento della comunità locale.
Ferrara si prepara ad accogliere ‘Pedala!’, il festival che mette la bicicletta al centro della città come strumento di partecipazione, sport, relazione e sviluppo del territorio. L'iniziativa si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24, con apertura ufficiale venerdì alle 18.30 in Piazza Trento e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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