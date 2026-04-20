Il recente summit progressista ha visto la partecipazione di diversi leader internazionali, riuniti attorno al primo ministro spagnolo. Tra gli interventi, si sono ascoltate dichiarazioni che evidenziano il tentativo di alcuni gruppi di screditare le posizioni politiche di questa corrente. La discussione si è concentrata su temi di identità e valori condivisi, con un chiaro richiamo alla volontà di difendere le idee contro tentativi di delegittimazione.

“Per anni hanno tentato di trasformare la nostra identità in un insulto. Hanno tentato di farci vergognare delle nostre idee, ma è finita. La vergogna è per quelli che tacciono davanti all’ingiustizia, appoggiano la guerra e la violenza a Gaza, in Cisgiordania, Ucraina, Medio Oriente. Per noi è l’orgoglio di essere pacifisti, ecologisti, sindacalisti, femministi. L’orgoglio di essere socialisti, socialdemocratici, progressisti, perché è più necessario di sempre”. Così Pedro Sanchez ha concluso sabato 18 aprile il Global Progressive Mobilitation a Barcellona, davanti a una platea di 5mila persone, alla fine di una plenaria che aveva visto intervenire leader di tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionale socialista, non solo Sanchez. Come è andato il summit progressista e quali erano i leader riuniti alla corte del premier spagnolo

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