Elenchi regionali per il ruolo come si può scegliere la regione se gli USR pubblicano solo i dati del 30% degli idonei?

Durante un intervento trasmesso in diretta su OrizzonteScuola TV il 6 maggio 2026, è stato affrontato il tema degli elenchi regionali per il ruolo degli insegnanti. Nel corso del question time, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Giuseppe Semeraro, docente ed esperto di normativa scolastica, si è discusso della pubblicazione dei dati degli idonei da parte degli Uffici Scolastici Regionali, che riguardano circa il 30% dei candidati.

Nel question time del 6 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, docente ed esperto di normativa scolastica, si è parlato della nuova procedura per gli elenchi regionali finalizzati al ruolo. Presentata la piattaforma per l’inoltro delle domande: le istanze potranno essere inviate dal 6 al 25 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi può inserirsi. Domanda dal 6 maggio, come scegliere la regione [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare); Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Costituzione degli elenchi regionali degli idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27; Costituzione degli elenchi regionali per il ruolo. Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda al via. Piattaforma aperta: scadenza 25 maggioAssunzioni docenti: aperta piattaforma per la domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nel 2026/27. Scade 25 maggio ... orizzontescuola.it VIDEO TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia CannasC’è tempo fino alle 23:59 del 25 maggio per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nell’anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it AVVISO Apertura funzioni presentazione istanze partecipazione elenchi regionali ex art. 399, comma 3-ter, D.L. 297/2024, per l’a.s. 2026/2027 x.com Gli elenchi regionali sono un fatto positivo perché riconoscono un principio su cui ci siamo battuti lungo questi durissimi anni: chi ha superato un concorso merita di essere considerato idoneo all’interno di una graduatoria di merito. Ma attenzione, molta attenzi - facebook.com facebook