Se Sinner ora fa paura anche quando è stanco

Durante le partite, i giocatori si sfidano tra errori e momenti di spettacolo, con alcune giocate sorprendenti come uno smash con il telaio che si svolge con una rotazione all'indietro o una perdita di servizio che mette in evidenza le difficoltà del momento. Questi episodi mostrano come anche in condizioni difficili i tennisti mantengano la capacità di sorprendere, mentre il pubblico assiste a scambi che alternano momenti di imprecisione e giocate di rilievo.

Ci si diverte come si può: Rublev che vince un punto con uno smash tirato con il telaio che fa un roteata all'indietro, oppure Sinner che perde un servizio, tanto per vedere l'effetto che fa. Per il resto è 6-2, 6-4, quindi tutto bene o quasi, visto che il nostro eroe è stanco e si vede. «È normale che lungo un torneo verso la fine non ci si senta al meglio, in questo periodo ho giocato molto. Ma va bene così»: in fondo è in semifinale a Roma (stasera alle 19, Sky) e nessuno riesce a fermarlo. Dunque, il record innanzitutto: 32 partite di fila vinte nei Masters 1000, questo dopo il primato dei 5 successi finali consecutivi. Nessun tennista c'è mai riuscito: «Sì ma ci penserò più avanti, adesso mi interessa solo la prossima partita». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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