Il tennista spagnolo di 19 anni ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un torneo Masters 1000, dopo aver superato negli ottavi il suo avversario con il punteggio di 7-5. La sua vittoria lo ha portato ad affrontare il tennista italiano, reduce da una partita combattuta e vinta con un risultato che ha lasciato il segno. La sfida tra i due è ora attesa con grande interesse dagli appassionati di tennis.

La Next Gen pesca un altro numerino per sfidare il primo del ranking. A Indian Wells Joao Fonseca ha costretto a due duri tie break Sinner, cedendo solo dopo due ore di gioco. Stavolta, a Madrid, è il turno dell’idolo di casa Rafa Jodar: come il brasiliano è un classe 2006 ed è l’ultimo prodigio fra i teenager del circuito, protagonista di una scalata clamorosa nel ranking. Un anno fa stazionava al 687, stavolta al torneo di casa si è presentato al numero 42 del mondo e secondo la classifica live è già entrato nei primi 35. Ora, ai quarti, ecco servito il battesimo del fuoco contro Jannik. Dopotutto, se hai diciannove anni, il concetto di “esame di maturità” dovrebbe occupare il primo posto nel ranking dei pensieri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jodar fa già paura: prima volta ai quarti in un Masters 1000, ora si regala Sinner

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