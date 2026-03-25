Panucci va in soccorso di Leao | È anche ora di finirla di dire che è un fenomeno quando segna e che non vale nulla quando fa una brutta partita!

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Christian Panucci ha commentato la situazione di alcuni calciatori, tra cui Leao, sottolineando come non sia corretto giudicarli solo in base alle loro prestazioni individuali. Panucci ha anche parlato delle squadre di Milan e Inter, oltre che della Nazionale, offrendo una panoramica sulle dinamiche attuali del calcio italiano.

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