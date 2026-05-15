Se l’Italia soffre per la crisi energetica lo deve alle sue scelte politiche
L’Italia sta affrontando le conseguenze della crisi energetica causata dalle decisioni politiche del governo. Recentemente, la tensione nello Stretto di Hormuz ha ricordato il blocco del canale di Suez avvenuto nel 2021, quando una nave portacontainer aveva ostacolato il passaggio, provocando ripercussioni sui commerci marittimi mondiali. Questa situazione ha portato a una riduzione delle forniture di petrolio e gas, contribuendo ad un aumento dei prezzi e alle difficoltà energetiche nel paese.
Con la crisi dello Stretto di Hormuz, sembra di essere tornati al blocco del canale di Suez del 2021, quando la nave portacontainer Evergreen ne aveva ostruito il passaggio, provocando una crisi nei commerci marittimi globali. Ancora una volta, infatti, siamo di fronte all’incompatibilità tra il gigantesco transito di merci e prodotti in giro per il mondo e le condizioni del mondo stesso, sebbene naturalmente il caso di Hormuz abbia ancora di più da insegnarci su come un modello commerciale come il nostro transiti per strettoie non solo da un punto di vista geografico attraverso istmi, stretti e porti, ma anche metaforico, se consideriamo i rischi che questo modello comporta di per sé, al di là della contingenza attuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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