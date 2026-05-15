Se l’Italia soffre per la crisi energetica lo deve alle sue scelte politiche

L’Italia sta affrontando le conseguenze della crisi energetica causata dalle decisioni politiche del governo. Recentemente, la tensione nello Stretto di Hormuz ha ricordato il blocco del canale di Suez avvenuto nel 2021, quando una nave portacontainer aveva ostacolato il passaggio, provocando ripercussioni sui commerci marittimi mondiali. Questa situazione ha portato a una riduzione delle forniture di petrolio e gas, contribuendo ad un aumento dei prezzi e alle difficoltà energetiche nel paese.

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