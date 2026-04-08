Crisi energetica e scuola Pacifico Anief | Dad? Nessuno la rimpiange Ma serve un piano B se scatta lo shock

La recente crisi energetica, causata dalle tensioni in Medio Oriente, ha riacceso il dibattito sul funzionamento delle scuole italiane. Con l’aumento dei costi e le difficoltà di approvvigionamento, si parla di possibili interruzioni dell’attività didattica in presenza e di alternative come la didattica a distanza. Un rappresentante di un sindacato ha commentato che nessuno rimpiange la Dad, ma è necessario avere un piano B nel caso di emergenze.

La crisi energetica innescata dalle tensioni in Medio Oriente riporta sotto i riflettori il delicato equilibrio tra risparmio delle risorse e diritto all’istruzione in presenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it L'allarme di Pacifico (Anief): "Possibile didattica a distanza a scuola per la crisi energetica"«La crisi energetica, con ripercussioni sul costo dei carburanti, potrebbe portare l'Italia entro giugno a un tasso di inflazione altissimo: per... Leggi anche: Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: “La Dad non è contemplata in alcun modo” Temi più discussi: Crisi energetica, da maggio didattica a distanza a scuola? Valditara: Non è contemplata in alcun modo. Anief: Solo aperto gli occhi sui rischi derivanti dalla guerra; Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: La Dad non è contemplata in alcun modo; Crisi energetica e guerra, tornare alla Dad fino alla fine della scuola? La proposta di Anief. Il ministero: non se ne parla; L'ipotesi (stupefacente) di tornare alla Dad per ridurre i consumi di energia? Non è contemplata. Crisi energetica e spettro dad a scuola, 2 studenti su 3 dicono 'no'La maggioranza dei ragazzi rigetta categoricamente l'idea di tornare a fare lezione dietro uno schermo. E' quanto emerge da un instant poll svolto dal portale Skuola.net su oltre 1500 studenti attrave ... ansa.it Crisi energetica, spettro Didattica a Distanza a scuola: la risposta degli studentiL’ombra della Didattica a Distanza torna ad allungarsi sulle classi italiane, ma questa volta il virus non c’entra. A far tremare le scuole è la delicata situazione geopolitica in Medio Oriente, in pa ... dire.it https://www.scuolainforma.news/crisi-energetica-personale-scolastico-diviso-meta-stipendio-va-in-carburante-si-allo-smart-working/ - facebook.com facebook L’Italia e 4 Paesi Ue contro la crisi energetica: ma il campo largo la butta ancora in caciara. Il Pd è in imbarazzo: non ha una linea di @aldorosati x.com