Il Qatar ha annunciato la sospensione delle forniture di gas naturale previste dai contratti di lungo termine con l’Italia. La decisione è stata comunicata martedì, poche ore dopo gli attacchi a giacimenti e infrastrutture nel Golfo che avevano sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle forniture energetiche nella regione. La notizia ha suscitato immediatamente allarme tra le autorità italiane, considerata la dipendenza dal gas proveniente dal Paese del Golfo.

La notizia più temuta, ventilata la settimana scorsa dopo gli attacchi dei giorni scorsi a giacimenti e infrastrutture del Golfo, è arrivata nel pomeriggio di martedì. Qatar Energy, la compagnia petrolifera statale dell’emirato, ha dichiarato lo stato di forza maggiore anche sui contratti di lungo termine per la fornitura di gas naturale liquefatto sottoscritti con Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina. Vale a dire che sospenderà o rinvierà le forniture. A inizio marzo il gruppo aveva già notificato a Edison, il maggior importatore italiano, che non avrebbe potuto adempiere agli obblighi contrattuali relativi alle consegne previste da inizio aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi energetica, allarme per l’Italia: il Qatar annuncia lo stop alle forniture di gas naturale previste dai contratti di lungo termine

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