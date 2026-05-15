Se li prendiamo finiamo tutti in ospedale! Follia al Giro d’Italia rischio totale per i ciclisti
Durante il Giro d’Italia si sono verificati episodi che hanno sollevato preoccupazioni sul rischio per i ciclisti, con alcuni tifosi che si sono avvicinati troppo alle corse. Un commento di un partecipante ha evidenziato la pericolosità di questa vicinanza, affermando che un contatto può portare a incidenti gravi e ospedalizzazioni. La presenza del pubblico rimane una caratteristica distintiva della gara, ma le autorità stanno valutando misure per garantire maggiore sicurezza agli atleti e ai spettatori.
Il ciclismo vive da sempre di vicinanza con il pubblico. È uno degli ultimi grandi sport in cui i tifosi possono trovarsi a pochi centimetri dagli atleti, osservare la fatica sui volti, ascoltare il rumore delle ruote sull’asfalto e accompagnare i corridori lungo ogni salita o sprint finale. Ma proprio questa vicinanza, quando supera il limite del buon senso, può trasformarsi in un pericolo enorme. Basta un gesto fuori controllo, una bravata compiuta per attirare l’attenzione o per cercare pochi secondi di notorietà, per mettere a rischio una gara intera. Nel ciclismo professionistico i gruppi viaggiano spesso a velocità elevatissime e qualsiasi contatto, anche minimo, può provocare cadute devastanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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