Se li prendiamo finiamo tutti in ospedale! Follia al Giro d’Italia rischio totale per i ciclisti

Durante il Giro d’Italia si sono verificati episodi che hanno sollevato preoccupazioni sul rischio per i ciclisti, con alcuni tifosi che si sono avvicinati troppo alle corse. Un commento di un partecipante ha evidenziato la pericolosità di questa vicinanza, affermando che un contatto può portare a incidenti gravi e ospedalizzazioni. La presenza del pubblico rimane una caratteristica distintiva della gara, ma le autorità stanno valutando misure per garantire maggiore sicurezza agli atleti e ai spettatori.

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