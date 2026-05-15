Durante la sesta tappa del Giro d’Italia, arrivata a Napoli, si è verificato un episodio di violenza nei confronti dei ciclisti. A circa 50 chilometri dall’arrivo, mentre i corridori affrontavano una rotonda a tutta velocità, due giovani si sono avvicinati e hanno cercato di toccare i ciclisti, causando un tentativo di caduta. L’episodio è stato ripreso da alcune telecamere e ha suscitato preoccupazione tra gli organizzatori e i partecipanti. Nessuno dei ciclisti è rimasto ferito in modo grave, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza lungo il percorso.

Follia durante la sesta tappa del Giro d’Italia, con arrivo a Napoli: quando mancavano 50 km al traguardo, mentre il gruppo lanciato a grande velocità stava affrontando una rotonda, due giovani spettatori hanno tentato di toccare i ciclisti per farli cadere. I due sono stati identificati e per loro è stato disposto il daspo urbano. Il loro atteggiamento però ha destato grande preoccupazione tra i corridori, perché il rischio che hanno corso è stato enorme: “Se li prendiamo, ci facciamo male e finiamo in ospedale, tutti “, ha detto chiaramente uno dei veterani del Giro, Alberto Bettiol. La frazione campana è stata vinta poi in volata da Davide Ballerini, primo italiano a conquistare una tappa in questo Giro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Follia al Giro d’Italia, due spettatori danno manate i ciclisti: “Ci facciamo male e finiamo in ospedale, tutti” | Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amanda Knox, follia pura! La foto fa il giro del mondo: “Ma è Meredith quella!” #shorts

Sullo stesso argomento

Follia al Giro: manate contro i ciclisti, denunciati e daspati due ragazziIl gruppo sfreccia verso il traguardo, il rumore delle ruote copre le urla della folla, la maglia rosa è in testa al plotone con la sua squadra.

Follia al Giro d’Italia a Napoli: due ragazzi provano a far cadere i ciclisti (video). DenunciatiSono stati ripresi dalle telecamere mentre tentavano di far cadere i ciclisti nel corso della tappa del Giro d’Italia da Paestum a Napoli: denunciati...

Follia al Giro d’Italia a Napoli: due ragazzi provano a far cadere i ciclisti (video). Denunciati x.com

[Thread di corsa] 2026 Giro d'Italia - Fase 6 Paestum > Napoli (2.UWT) reddit

Giro d'Italia, una tappa pazza con un finale ancora più folle. Eulalio in rosa nonostante un Ciccone commoventeGiro d'Italia, 5a Tappa: tra fughe, pioggia e cadute, alla fine fanno festa Arrieta ed Eulalio, che toglie via la maglia rosa dalle spalle di Ciccone, che da solo ha combattuto come un leone ... sport.virgilio.it

Giro d'Italia. Follia alla Rosa: un ragazzo tenta di far cadere i ciclistiEpisodio grave durante la sesta tappa, da Paestum a Napoli: le immagini aeree mostrano una persona che tenta ripetutamente di colpire la carovana ... msn.com